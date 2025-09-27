Patrika LogoSwitch to English

Video: गाय को बचाने के प्रयास में पलटी एसयूवी

भणियाणा थानाक्षेत्र के प्रहलादसर गांव के पास शुक्रवार को गाय को बचाने के प्रयास में एक एसयूवी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर खाई में जाकर पलट गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 27, 2025

भणियाणा थानाक्षेत्र के प्रहलादसर गांव के पास शुक्रवार को गाय को बचाने के प्रयास में एक एसयूवी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर खाई में जाकर पलट गई। हादसे में एसयूवी सवार 6 जनों को चोटें लगी। एक एसयूवी में सवार बाड़मेर निवासी दमीदेवी, प्रवीणकुमार, धर्माराम, नेहा चौधरी व दो छोटे मासूम शुक्रवार को बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के बाद लौट रहे थे। इस दौरान प्रहलादसर गांव के पास सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में एसयूवी का संतुलन बिगड़ गया और एसयूवी सड़क से नीचे उतरते हुए खाई में जाकर पलट गई। हादसे में दमीदेवी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। जबकि अन्य को मामूली चोटें लगी। भणियाणा अस्पताल में उनका उपचार किया गया। सूचना पर भणियाणा थाने के सहायक उपनिरीक्षक रुगपुरी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर मौका मुआयना भी किया।

27 Sept 2025 09:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: गाय को बचाने के प्रयास में पलटी एसयूवी

