Video: केलावा क्षेत्र में बैल को क्रूरतापूर्वक मारने के मामले ने तूल पकड़ा

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास बुधवार की मध्यरात्रि बाद एक बैल को भगाकर क्रूरतापूर्वक मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को हिन्दू संगठनों ने इस संबंध में बैठक आयोजित कर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रह सके। गौरतलब है कि बुधवार की रात करीब 1 बजे बाद कुछ अज्ञात युवकों ने केलावा गांव के पास एक बैल का पीछा किया। युवकों ने उस बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और उसकी निर्मम हत्या कर दी। गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने घटनास्थल के आसपास खून बिखरा देखा और घसीटने के निशान देखे तो उन्हें शक हुआ। ग्रामीणों ने घसीटने के निशान के आधार पर देखा तो एक खेत के पास बने कमरे व बाहर चारे के ढेर से बैल के अवशेष बरामद हुए। साथ ही बूचडख़ाने से संबंधित सामान भी मौजूद पाया गया, जिससे आशंका जताई गई कि यहां अवैध बूचडख़ाना भी चल रहा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी भारत रावत ने मौका मुआयना किया। साथ ही जैसलमेर से एफएसएल टीम बुलवाकर नमूने लिए गए। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई।