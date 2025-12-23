23 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

Video: पोकरण क्षेत्र में बदले मौसम से सर्दी का असर बढ़ गया

पोकरण क्षेत्र में गत दो दिनों से बदले मौसम से सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्दी के चलते जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 23, 2025

पोकरण क्षेत्र में गत दो दिनों से बदले मौसम से सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्दी के चलते जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी आसमान में कोहरा छाया रहा। तड़के ही आसमान में घना कोहरा छा गया। दिन चढऩे के साथ कोहरे का असर बढ़ गया। मंगलवार को कोहरे का असर अधिक रहा और 20 से 30 मीटर दूर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। कोहरे के कारण सुबह 10 बजे तक भी सूर्य की किरणें नहीं निकली और सूर्य भी फीका नजर आ रहा था। जिससे सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर में धूप खिली, लेकिन तेज सर्द हवा के प्रकोप के कारण आमजन का बेहाल हुआ। दिन भर लोग गर्म व ऊनी वस्त्रों में लिपटें नजर आए। शाम ढलने के साथ सर्दी का असर बढ़ गया। ऐसे में लोगों ने घरों की तरफ जल्दी प्रस्थान किया और बाजार भी जल्दी सूने हो गए। सर्द मौसम में जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: पोकरण क्षेत्र में बदले मौसम से सर्दी का असर बढ़ गया

