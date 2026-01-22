Video: बदला मौसम का मिजाज…दिन में चली हवाएं, रात को बारिश ने घोली मौसम में शीतलता

सिमटते सर्दी के मौसम ने एक बार फिर जैसलमेर में पलटवार किया है। गुरुवार को दिन भर तेज गति की हवाओं ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया था, शाम को हवाओं की गति और तेज हो गई और यह करीब 18-20 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। रात को बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, तो कुछ ही देर में तेज बारिश के रूप में तब्दील हो गया। एकाएक बरसे बादलों ने ठंडक का असर बढ़ा दिया। इससे पूर्व मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 27.3 और न्यूनतम 11.7 डिग्री रिकॉर्ड किया। जैसलमेर के अलावा मोहनगढ़ व रामगढ़ क्षेत्र में भी रात को मौसम का मिजाज बदला और बूंदाबांदी का दौर चला।मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से लेकर आगामी रविवार तक जैसलमेर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कड़ाके की सर्दी का असर रहेगा।