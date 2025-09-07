Video: दूध की धार के साथ ज्योत को लेकर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई परिक्रमा, की मंगलकामना

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए आए हजारों यात्रियों ने रविवार को बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर ज्योत और दूध की धार के साथ रामदेवरा के चारों तरफ परिक्रमा लगाकर मंगल कामना की। पाली, जालौर, सहित अन्य जिलों से आए करीब एक हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने रविवार को बाबा रामदेव समाधि दर्शन के बाद ज्योत लेकर रूणिचा कुआं,रेलवे स्टेशन, नोखा चौराहा, नाचना रोड, पोकरण रोड होते हुए पूरे रामदेवरा की परिक्रमा लगाकर बाबा रामदेव से मंगल कामना की। इस दौरान थाली, ढोल नगाड़ों और डीजे बजते रहे। यात्रियों ने बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा लगाई।