Video: शहर से लेकर सम तक सैलानियों का किया स्वागत-सत्कार

पर्यटन नगरी जैसलमेर से लेकर सम सेंड ड्यून्स तक में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शनिवार को देशी-विदेशी पर्यटकों का पारम्परिक ढंग से स्वागत किया गया। लोक संगीत की स्वर लहरियों के बीच माल्यार्पण और तिलक कर पर्यटकों का अभिनंदन किया गया। पर्यटन से जुड़े लोगों की ओर से किए गए स्वागत से पर्यटक अभिभूत नजर आए। सम सैंड ड्यून्स पर सम कैंप एंड रिसोट्र्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से देशी-विदेशी पर्यटकों का पारम्परिक तरीके से स्वागत किया गया। सोसायटी सदस्यों ने पर्यटकों का फूल मालाओं से अभिनंदन किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने नृत्य व संगीत की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सोसायटी के सदस्य कैलाश व्यास, उस्मान खान, गुलाम कादिर, नवाब खान, पुष्पेन्द्र व्यास, इलियास खान, दाऊद खान, रोजानी अली, खान मोहम्मद और अन्य उपस्थित रहे।