Video: लाठी क्षेत्र में दो रेल हादसे, तीन गोवंश बने काल का ग्रास… तीन गंभीर घायल

लाठी क्षेत्र में मंगलवार शाम दो अलग-अलग रेल हादसों में तीन गोवंश की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनाओं के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा और दोनों ट्रेनें करीब 20 से 30 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रहीं।
पहला हादसा शाम करीब 7:30 बजे सोढाकोर गांव के पास हुआ। जैसलमेर से दिल्ली जा रही रुणीचा एक्सप्रेस की चपेट में पांच गोवंश आ गए। इस दुर्घटना में दो गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
दूसरा हादसा करीब 7:40 बजे लाठी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। जोधपुर से जैसलमेर की ओर आ रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में एक गोवंश आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इंजन में फंस गया।
दोनों घटनाओं में गोवंश ट्रेनों के इंजन में फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस कारण ट्रेनों को बीच ट्रैक पर रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
घटना की सूचना मिलने पर गोरक्षक व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान विक्रम दर्जी, जितेंद्र सिंह राठौड़, शंभूसिंह भाटी, आईपाल सिंह, देवीसिंह, पदमसिंह, किशनसिंह, रणवीर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने राहत कार्य संभाला। मृत गोवंश को ट्रैक से हटाया गया, जबकि घायल गोवंश को भादरिया गोशाला पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों हादसों की सूचना क्रमशः रेलकर्मी प्रेमलता और रेलकर्मी महेंद्रकुमार ने दी।
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