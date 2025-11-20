Video: नहरी क्षेत्र में लैंड करवाया गया यूएवी, पुलिस, सेना और वायुसेना की टीमें मौके पर

सीमावर्ती जैसलमेर जिले के रामगढ़ नहरी क्षेत्र में अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी गिरने की सूचना से सनसनी फैल गई। किसान की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद थलसेना और वायुसेना की टीमें भी वहां पहुंची। उक्त यूएवी भारत-पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में अवस्थित रामगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सत्तार माइनर के नहरी मुरबे पर गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे देखा गया। तब आसपास के किसान व अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। सूचित किए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को हटवाया। करीब एक घंटे बाद सेना और वायुसेना की टीमें भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का यूएवी सर्विलांस, रिकॉर्डिंग या तकनीकी निगरानी मिशन में काम लिया जाता है। यूएवी जमीन पर कई फीट तक फिसला। उसका आगे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं पंख और पिछला हिस्सा सुरक्षित बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने कहा कि एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, इंजन में खराबी आने के बाद उसे जैसलमेर के पास सुरक्षित रूप से लैंड करवाया गया। आरपीए एक खाली मैदान में बरामद किया गया, जिससे जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ और आरपीए को भी कम से कम नुकसान हुआ।
