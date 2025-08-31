Video: केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने दी चौधरी को दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत तथा जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष जसवंतसिंह विश्नोई रविवार को मोहनगढ़ पहुंचे। उन्होंने बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने कर्नल सोनाराम चौधरी के पुत्र डॉ. रमन चौधरी व शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कर्नल चौधरी के बड़े भाई चेतनराम चौधरी के चरण स्पर्श कर कुशलक्षेम पूछी। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि कर्नल सोनाराम चौधरी व मेरे पिता ने एक साथ ही जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। वहीं हमारे मकान भी जोधपुर में आसपास ही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर था तभी कर्नल साहब से मुलाकात होती रहती थी।