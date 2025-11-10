Video: सरदार वल्लभभाई पटेल 150वीं जयंती पर जैसलमेर में निकली एकता मार्च

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और मेरा युवा भारत जैसलमेर ने अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च पदयात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने लौह पुरुष सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई।
मुख्य अतिथि व विधायक छोटूसिंह भाटी ने युवाओं को सरदार पटेल के समान दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रनिष्ठा के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता ही सशक्त भारत की नींव हैं। युवाओं ने आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत की शपथ ली और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
