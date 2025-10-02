Video: 100 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर देश-भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इसी को लेकर विजय दशमी पर मोहनगढ़ कस्बे में भी गुरुवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। उत्सव का प्रारंभ पुष्पांजलि के साथ हुआ। कार्यक्रम में श्रीमोहनगढ़ मंडल के गांव महादेव नगर, बांकलसर, मण्डाउ, रामपुरा, भील बस्ती, भाट बस्ती की शाखाओं से सभी स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छोटूसिंह बीदा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कार्यकारिणी सदस्य मुकेश जोशी मौजूद रहे। कस्बे के शहीद राजेंद्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से पथ संचलन शुरू हुआ, जो पुलिस थाना, मुख्य बाजार,पुष्करणा चौक, लोहिया पाड़ा,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड होते हुए वापस गंतव्य स्थान पर पहुंचा। पथ संचलन के दौरान ग्रामीणों की ओर से स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। पथ संचलन के दौरान नाचना वृत्ताधिकारी गजेंद्र सिंह, मोहनगढ़ थाना अधिकारी नाथू सिंह मय जाब्ते के मौजूद रहे। सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे में जगह-जगह पर पुलिस के जवान तैनात रहे। इस अवसर पर खण्ड प्रचार प्रमुख एडवोकेट मोतीलाल प्रजापत ने बताया कि मुख्य वक्ता मुकेश जोशी ने कहा कि संघ के 100 वर्ष केवल संगठन की यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में संस्कार, एकता और शक्ति जागरण का शताब्दी पर्व है।
