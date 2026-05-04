Video: विधानसभा चुनावों में जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के सोमवार को हुई मतगणना में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक विजय, असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनने और पुडुचेरी में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शहर के हनुमान सर्किल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा के नेतृत्व में आयोजित विजय उत्सव में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोडकऱ खुशी व्यक्त की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी बाबूलाल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक छोटूसिंह भाटी सहित जिला संगठन प्रभारी श्रवण सिंह राव, महंत बाल भारती, सवाई सिंह गोगली, सुशील व्यास, मनोहर सिंह दामोदरा, नरेन्द्र व्यास, कंवराज सिंह चौहान, ऊगाराम दरबारी, उम्मेद इनखिया, अरुण पुरोहित, गजेंद्र सोलंकी, अजय राहड़ सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़