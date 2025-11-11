Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: रेलवे, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ाई गई सतर्कता

दिल्ली में लाल किले के पास धमाके की घटना के बाद बाद सरहदी जैसलमेर जिले में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 11, 2025

दिल्ली में लाल किले के पास धमाके की घटना के बाद बाद सरहदी जैसलमेर जिले में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई है और सभी प्रवेश मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। देश की सुरक्षा दृष्टि से अहम माने जाने वाले इस जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यापक सर्च अभियान चल रहा है।

एसपी अभिषेक शिवहरे के अनुसार जिले भर में पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबों और बाजारों में सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है। शहर में लगातार गश्त हो रही है और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी जारी है। सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर आने-जाने वालों की आईडी जांच की जा रही है। आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध जानकारी को तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा रखने की सलाह दी गई है। जैसलमेर के अलावा पोकरण, फतेहगढ़, रामगढ़, तनोट और लोंगेवाला क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

11 Nov 2025 09:00 pm

