Video: भीखसर में गोचर खनन विवाद पर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन जारी

फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के भीखसर में गोचर भूमि पर कथित अवैध मुरम खनन और निर्माण कार्य के विरोध में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने निजी कंपनी के गेट के सामने प्रदर्शन कर गोचर क्षेत्र को बचाने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि अवैध रूप से मुरम खनन किया जा रहा है। साथ ही गोचर भूमि पर ग्रेवल सड़क निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की प्रक्रिया भी जारी है। आरोप है कि निजी कंपनी इन कार्यों को जबरन कर रही है और गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कर चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि यह भूमि पशुओं के चरागाह के लिए सुरक्षित है, ऐसे में खनन और निर्माण से गोचर की मूल उपयोगिता समाप्त हो रही है। धरने में मागु सिंह, गायड़ सिंह, भावनी सिंह, महेंद्र सिंह, हाथी सिंह, पारस सिंह और अजयपाल सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे।