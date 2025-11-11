Video: सूरज अस्त होते ही मौसम में तब्दीली का दौर

स्वर्णनगरी में मौसम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वातावरण, जहां सामान्य गर्म हो रहा है, वहीं शाम से लेकर रात व अगले दिन पुन: सूर्य निकलने तक सर्दी का असर महसूस होता है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम 15.6 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। रात व अल सुबह के समय हल्की सर्दी के चलते लोग गर्म कपड़ों का पहनावा अपनाने लगे हैं। दूसरी ओर सर्दी का मेवा कहलाने वाले मूंगफली, तिल और गुड़ से बने उत्पादों की दुकानें भी सज गई हैं। लोग खजूर व गजक आदि की खरीदारी भी करने लगे हैं। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक पारा लगभग इसी अनुपात में बना रहने वाला है। अभी कड़ाके की सर्दी आने में 10-15 दिन लग सकते हैं। तब तक स्थानीय बाशिंदों के साथ सैलानी खुशनुमा वातावरण का लुत्फ उठा रहे हैं।