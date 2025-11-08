Video: वेदर रिपोर्ट : दिन में पारा 1 डिग्री नीचे आया, रात में हल्की सर्दी

स्वर्णनगरी के मौसम में सर्दी के रंग धीरे-धीरे ही सही घुलने लगे हैं। देर रात और सुबह जल्दी के समय गुलाबी सर्दी के तेवर अब नियमित हो गए हैं। इसके अलावा शनिवार को दिन का पारा भी 1 डिग्री नीचे खिसक गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 32.4 व न्यूनतम 15.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले शुक्रवार को क्रमश: 33.3 व 15.5 डिग्री रहा था। रात के समय मौसम में शीतलता के प्रभाव की वजह से अब अनेक जनें हल्के गर्म कपड़ों में दिखाई देने लगे हैं जबकि अलसुबह और सूर्योदय से पहले तक काम पर निकलने वाले व मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग भी जैकेट आदि पहन कर अपना बचाव करने का जतन कर रहे हैं। आगामी दिनों में भी शहर का मौसम कुछ इसी अंदाज का रहने वाला है। तेज सर्दी में अभी कुछ दिनों का समय शेष है। वैसे नवम्बर के पहले सप्ताह से दिन की तीखी धूप से राहत व शाम से मौसम के खुशनुमा होने से पर्यटकों को भी राहत मिली है।