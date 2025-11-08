Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: वेदर रिपोर्ट : दिन में पारा 1 डिग्री नीचे आया, रात में हल्की सर्दी

स्वर्णनगरी के मौसम में सर्दी के रंग धीरे-धीरे ही सही घुलने लगे हैं। देर रात और सुबह जल्दी के समय गुलाबी सर्दी के तेवर अब नियमित हो गए हैं।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 08, 2025

स्वर्णनगरी के मौसम में सर्दी के रंग धीरे-धीरे ही सही घुलने लगे हैं। देर रात और सुबह जल्दी के समय गुलाबी सर्दी के तेवर अब नियमित हो गए हैं। इसके अलावा शनिवार को दिन का पारा भी 1 डिग्री नीचे खिसक गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 32.4 व न्यूनतम 15.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले शुक्रवार को क्रमश: 33.3 व 15.5 डिग्री रहा था। रात के समय मौसम में शीतलता के प्रभाव की वजह से अब अनेक जनें हल्के गर्म कपड़ों में दिखाई देने लगे हैं जबकि अलसुबह और सूर्योदय से पहले तक काम पर निकलने वाले व मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग भी जैकेट आदि पहन कर अपना बचाव करने का जतन कर रहे हैं। आगामी दिनों में भी शहर का मौसम कुछ इसी अंदाज का रहने वाला है। तेज सर्दी में अभी कुछ दिनों का समय शेष है। वैसे नवम्बर के पहले सप्ताह से दिन की तीखी धूप से राहत व शाम से मौसम के खुशनुमा होने से पर्यटकों को भी राहत मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: वेदर रिपोर्ट : दिन में पारा 1 डिग्री नीचे आया, रात में हल्की सर्दी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

व्यवस्था को मिली ऑक्सीजन: बसों ने छोड़ा शहर का रास्ता, नई व्यवस्था से दिखी राहत

जैसलमेर

हाइटेंशन तारों से टूट रही सांसों की डोर: 2 टोनी ईगल की मौत, 1 माह में 12 प्रवासी पक्षियों की मौत

जैसलमेर

भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, लगाए संवेदनहीनता के आरोप

जैसलमेर

अचानक गिरा लोहे का गेट, कोई विद्यार्थी चपेट में नहीं आया

जैसलमेर

बिजली कटौती से किसान परेशान, जीएसएस का किया घेराव

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.