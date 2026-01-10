Video: राजस्थान पत्रिका की पहल पर विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया

शहीद राजेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान पत्रिका के तत्वावधान में विश्व हिन्दी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मांगीलाल ने विद्यार्थियों से दैनिक जीवन में शुद्ध हिन्दी के प्रयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा के साथसाथ सांस्कृतिक पहचान है और इसके संरक्षण व संवर्धन में युवा पीढ़ी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिन्दी में सुधार के लिए नियमित रूप से राजस्थान पत्रिका को पढ़ते रहना चाहिए। हिन्दी भाषा को जन-जन तक पहुंचाने में राजस्थान पत्रिका की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए गिरधारीलाल लोहिया ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।