Video: वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया, दिवंगतों को सामूहिक श्रद्धांजलि

नवम्बर माह के तृतीय रविवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे और राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर रविवार को जैसलमेर में श्रद्धांजलि और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में यह दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम खोई हुई प्रतिभाएं और स्लोगन रिमेम्बर, सपोर्ट, एक्ट रहा। यहां हनुमान सर्किल पर राहवीर योजना के तहत श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें सड़क हादसों के पीड़ितों को मौन रखकर याद किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रतापसिंह नाथावत, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, समाजसेवी अमृतलाल दईया सहित वरिष्ठ जन और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने सुरक्षित यातायात के महत्व पर बल देते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा को जीवनशैली का हिस्सा बनाने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया गया।