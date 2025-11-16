Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया, दिवंगतों को सामूहिक श्रद्धांजलि

नवम्बर माह के तृतीय रविवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे और राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर रविवार को जैसलमेर में श्रद्धांजलि और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 16, 2025

नवम्बर माह के तृतीय रविवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे और राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर रविवार को जैसलमेर में श्रद्धांजलि और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में यह दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम खोई हुई प्रतिभाएं और स्लोगन रिमेम्बर, सपोर्ट, एक्ट रहा। यहां हनुमान सर्किल पर राहवीर योजना के तहत श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें सड़क हादसों के पीड़ितों को मौन रखकर याद किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रतापसिंह नाथावत, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, समाजसेवी अमृतलाल दईया सहित वरिष्ठ जन और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने सुरक्षित यातायात के महत्व पर बल देते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा को जीवनशैली का हिस्सा बनाने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 09:13 pm

Published on:

16 Nov 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया, दिवंगतों को सामूहिक श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

वेदर रिपोर्ट: सीजन की सबसे शीतल रात, पारा 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान

जैसलमेर

सम्यक चातुर्मास कृतज्ञता दिवस के साथ पूर्ण, साध्वी मंडल का विहार आरंभ

जैसलमेर

12 दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह, 10 जोड़ों का होगा विवाह

जैसलमेर

जैसलमेर: खेत की राह में मौत ने रोका कदम, सुबह की खामोशी में गूंज उठा मातम, ट्रैक्टर पलटने से चेतनराम की जान गई

Jaisalmer News Mohangarh Youth dies after tractor overturns
जैसलमेर

स्वर्णिम आभा में छिप रहे अनजान चेहरे, सत्यापन में सुस्ती से गहरा रहा खतरा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.