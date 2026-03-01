Video: हिंगलाज मंदिर में यज्ञ,उमड़ा आस्था सैलाब

जैसलमेर शहर के हिंगलाज मंदिर जीवणियाई बगेची में चैत्र नवरात्र के तहत दुर्गाष्टमी पर हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। आयोजन में समाज के श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। अनुष्ठान के दौरान भावना जितेंद्र डलोरा, पूजा धीरज भूत, सिमरन धर्मेंद्र छूछा और नीलम नरेश गिराछ ने हवन में भाग लिया। पुजारी आंदन महाराज के सानिध्य में हेमू महाराज ने हवन की पूर्णाहुति करवाई। मौके पर खत्री समाज के पदाधिकारी, विकास समिति के सदस्य और मातृशक्ति ने सामूहिक आरती कर आस्था व्यक्त की।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़