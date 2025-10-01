Video: करंट लगने से झुलसा युवक, जोधपुर रैफर

पोकरण क्षेत्र के गोमट गांव के पास रेलवे की विद्युत लाइन से करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही पोल से नीचे गिरने से वह घायल भी हो गया। जिसे जोधपुर रैफर किया गया है। पुलिस के अनुसार रामदेवरा निवासी ओमाराम (30) पुत्र मेहताराम बुधवार को सुबह गोमट गांव के पास रेलवे विद्युत लाइन के पोल पर चढ़ गया। जिससे उसे करंट लगा और गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर गया। जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर 108 एम्बुलेंस के ईएमटी मनोज पालीवाल व पायलट सवाईसिंह उज्ज्वल मौके पर पहुंचे और घायल को पोकरण के राजकीय अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर कर दिया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक बस्ताराम पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।