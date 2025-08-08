jammu kashmir : बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंची छड़ी मुबारक यात्रा

jammu kashmir : बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में के गर्भगृह में पूजा-पाठ का आयोजन किया गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर बताया गया कि रक्षा बंधन पर्व तक श्रद्धालुओं को पवित्र छड़ी के दर्शन हो सकेंगे। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में छड़ी मुबारक के आगमन से भक्तों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। यह यात्रा धार्मिक महत्व रखती है और बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करती है। महंत दीपेंद्र गिरि दशनामी अखाड़ा मंदिर से दक्षिण कश्मीर में पवित्र गुफा मंदिर तक ‘छड़ी मुबारक’ जुलूस का नेतृत्व करते हैं।