jammu kashmir : ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए साइकिल चलाओ’ रैली ने दिया एकता का संदेश

jammu kashmir : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि साइकिल चालकों ने 79 किलोमीटर की दूरी तय की और हमारी समृद्ध विविधता, राष्ट्रीय एकता की भावना के मूल आदर्श का जश्न मनाया और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। रास्ते में कई कस्बों और गांवों से गुजरती यह रैली युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रही। jammu kashmir के प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह उस मार्ग पर चलें और अपने सपनों का जम्मू-कश्मीर बनाएं।
