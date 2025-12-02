गोठान में 3-4 मवेशियों की भूख-प्यास से मौत, सरपंच ने रातों-रात दफन किया शव! देखें Video

ताजा खबरें
जांजगीर चंपा
•
Laxmi Vishwakarma
Dec 02, 2025
CG News: जांजगीर जिले के ग्राम महंत के गोठान में 3-4 मवेशियों की भूख प्यास से मौत हो गई। गांव के सरपंच ने शव को गोठान में ही दफना दिया, जिससे ग्रामीण गुस्से से आग बबूला हो गए।
Published on:
02 Dec 2025 03:21 pm
छत्तीसगढ़
