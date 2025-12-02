Patrika LogoSwitch to English

गोठान में 3-4 मवेशियों की भूख-प्यास से मौत, सरपंच ने रातों-रात दफन किया शव! देखें Video

CG News: गोठान में दफनाए गए मवेशियों पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। वहीं मवेशियों के शव के वीडियो ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है।

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 02, 2025

CG News: जांजगीर जिले के ग्राम महंत के गोठान में 3-4 मवेशियों की भूख प्यास से मौत हो गई। गांव के सरपंच ने शव को गोठान में ही दफना दिया, जिससे ग्रामीण गुस्से से आग बबूला हो गए।

Published on:

02 Dec 2025 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / गोठान में 3-4 मवेशियों की भूख-प्यास से मौत, सरपंच ने रातों-रात दफन किया शव! देखें Video

