CG News: खाद की कमी को लेकर सड़क पर उतरे किसान, देखें Video

CG News: सक्ति जिले में खाद की कमी को लेकर किसान अब तक की तीसरी बार सड़क पर उतर आए हैं। ब्लॉक मुख्यालय जैजैपुर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क पर बैठकर मार्ग को जाम कर दिया। प्रभावित मुख्य मार्गों में बाराद्वार-जैजैपुर-हसौद सड़क शामिल है।
किसानों का कहना है कि खेतों में काम करना तो छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन खाद की आपूर्ति न होने की वजह से उन्हें सड़क पर उतरकर अपनी समस्या उजागर करनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन उनकी मुश्किलों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
CG News: जाम की वजह से आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है ताकि सड़क पर यातायात को नियंत्रित किया जा सके और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल सके।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़