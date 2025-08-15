CG News: स्कॉर्पियो से बीच सड़क में स्टंटबाजी, Video सोशल मीडिया में हो रहा Viral…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पामगढ़ मुख्य मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे स्कॉर्पियो सवार युवकों द्वारा बीच सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक चलती स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं और सड़क पर तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रहे हैं।
इस खतरनाक हरकत के दौरान न तो उन्हें अपने जान की परवाह थी और न ही आम राहगीरों की सुरक्षा का ध्यान। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवकों को पुलिस या कानून का कोई भय नहीं है। घटना के वायरल होते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन से ऐसे लापरवाह और कानून तोड़ने वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
