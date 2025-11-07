BJP के यूनिटी मार्च का Video Viral, मंच पर ही आपस में झगड़ पड़े पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष

CG Politics लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित “यूनिटी मार्च” के दौरान मंच पर हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कमला देवी पाटले और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हो गया। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर ही दोनों के बीच कहासुनी हो रही है।

CG Politics पूर्व जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूर्व सांसद कमला देवी पाटले उनसे नाराज दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि विवाद मंच पर कुर्सी की जगह को लेकर हुआ था। जानकारी के मुताबिक, संभवतः पूर्व सांसद की कुर्सी के बेहद पास किसी अन्य व्यक्ति की सीट लगी हुई थी और इसी दौरान हाथ लग जाने से विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि, मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने मामले को संभालने की कोशिश की।