जांजगीर चंपा

BJP के यूनिटी मार्च का Video Viral, मंच पर ही आपस में झगड़ पड़े पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष

CG Politics: यूनिटी मार्च के दौरान मंच पर हंगामा, पूर्व सांसद कमला देवी पाटले और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल में कुर्सी विवाद, वीडियो वायरल।

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

CG Politics लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित “यूनिटी मार्च” के दौरान मंच पर हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कमला देवी पाटले और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हो गया। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर ही दोनों के बीच कहासुनी हो रही है।

CG Politics पूर्व जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूर्व सांसद कमला देवी पाटले उनसे नाराज दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि विवाद मंच पर कुर्सी की जगह को लेकर हुआ था। जानकारी के मुताबिक, संभवतः पूर्व सांसद की कुर्सी के बेहद पास किसी अन्य व्यक्ति की सीट लगी हुई थी और इसी दौरान हाथ लग जाने से विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि, मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने मामले को संभालने की कोशिश की।

Updated on:

07 Nov 2025 02:45 pm

Published on:

07 Nov 2025 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / BJP के यूनिटी मार्च का Video Viral, मंच पर ही आपस में झगड़ पड़े पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष

