Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था पर भड़के कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार, देखें Video

Dhan Kharidi: जांजगीर जिले के एक धान खरीद केंद्र पर अचानक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने खराब व्यवस्थाओं का खुलासा होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और खरीद प्रभारी को फटकार लगाते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Dhan Kharidi: कलेक्टर ने साफ कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंतज़ाम तुरंत ठीक किए जाएं। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सेंटर पर सभी इंतज़ाम रविवार तक पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आसान और बिना किसी परेशानी के खरीद की प्रक्रिया बताया है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।