Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था पर भड़के कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार, देखें Video

Dhan Kharidi: जांजगीर के धान खरीदी केंद्र में अचानक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएँ सामने आने पर कलेक्टर भड़के।

Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 22, 2025

Dhan Kharidi: जांजगीर जिले के एक धान खरीद केंद्र पर अचानक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने खराब व्यवस्थाओं का खुलासा होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और खरीद प्रभारी को फटकार लगाते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Dhan Kharidi: कलेक्टर ने साफ कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंतज़ाम तुरंत ठीक किए जाएं। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सेंटर पर सभी इंतज़ाम रविवार तक पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आसान और बिना किसी परेशानी के खरीद की प्रक्रिया बताया है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 06:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था पर भड़के कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

Rules Change: गैस सिलेंडर लेने बदल गए नियम, अब हर उपभोक्ता को करना होगा ये काम, नहीं तो… जानें पूरी प्रक्रिया

गैस सिलेंडर (फोटो सोर्स- iStock)
जांजगीर चंपा

15 मिनट की कलेक्टर बनी 12वीं की छात्रा, पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने समेत दिए तीन महत्वपूर्ण निर्देश

15 मिनट की कलेक्टर बनी 12वीं की छात्रा, पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने समेत दिए तीन महत्वपूर्ण निर्देश
जांजगीर चंपा

15 मिनट वाली स्पेशल SP.. कुर्सी संभालते ही 12वीं की छात्रा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, शहर में मच गई हलचल

Chhattisgarh Special SP news
जांजगीर चंपा

CG News: भाई ले गया मोबाइल, तो नाराज छोटा भाई चढ़ गया हाईटेंशन टॉवर पर, 2 घंटे तक चला ड्रामा

CG News: भाई ले गया मोबाइल, तो नाराज छोटा भाई चढ़ गया हाईटेंशन टॉवर पर, 2 घंटे तक चला ड्रामा
जांजगीर चंपा

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी की नई गाइडलाइन, अब ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या हुआ नया

व्यापम ने जारी की नई गाइडलाइन (photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.