धान खरीदी केंद्र में लगी आग, सैकड़ों बारदाना खाक… जांच के सवालों में घिरा मामला, Video

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पामगढ़ ब्लॉक के लगरा धान खरीदी केंद्र में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सैकड़ों बारदाना जलकर खाक हो गए। घटना के समय केंद्र में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि कर्मचारी और ऑपरेटर हड़ताल पर थे। इस कारण आग कैसे लगी, किसने लगाई और घटना के पीछे क्या वजह थी, इन तमाम सवालों का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।

ग्रामीणों के मुताबिक रात में उठता धुआं और जलने की गंध महसूस होने पर लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी बारदाना नष्ट हो चुका था। हादसे के बाद क्षेत्र के किसानों में नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि खरीदी सीजन के बीच ऐसी घटना ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।