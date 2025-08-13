Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के आयोजन का आज अंतिम रिहर्सल, देखें Video

Independence Day 2025: कलेक्टर जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने आज शासकीय हाई स्कूल मैदान जांजगीर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतिम रिहर्सल व तैयारियों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम रिहर्सल में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया।

Independence Day 2025: इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम का मिनट्स टू मिनट्स अभ्यास किया गया। साथ ही कार्यक्रम की तैयारी का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कलेक्टर-एसपी ने बैठक व्यवस्था, ध्वजारोहण, बेरीकेट्स, सुरक्षा, पार्किंग, प्रवेश द्वार आदि व्यवस्था का निरीक्षण कर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य तैयारियों का अवलोकन किया एवं उपस्थित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Video By Sanjay rathore