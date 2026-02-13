13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Ishika Giri Kathak Performance: जाज्वल्य देव लोक महोत्सव में इशिका गिरी ने बिखेरा कत्थक का जादू, देखकर लोग हुए मंत्रमुग्ध, देखें Video

Ishika Giri Kathak Performance: रायपुर की 14 वर्षीय इशिका गिरी ने जांजगीर-चांपा के जाज्वल्य देव लोक महोत्सव में गुरुवार की शाम अपनी कत्थक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी।

Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Feb 13, 2026

Ishika Giri Kathak Performance: रायपुर की 14 वर्षीय इशिका गिरी ने जांजगीर-चांपा के जाज्वल्य देव लोक महोत्सव में गुरुवार की शाम अपनी कत्थक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इशिका के नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने जोरदार तालियों से उनकी प्रस्तुति का उत्साहवर्धन किया।

इशिका वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वे नवीं कक्षा की छात्रा हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनकी प्रस्तुति को देखने आए दर्शक इशिका की नृत्य कला की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Feb 2026 02:52 pm

Published on:

13 Feb 2026 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / Ishika Giri Kathak Performance: जाज्वल्य देव लोक महोत्सव में इशिका गिरी ने बिखेरा कत्थक का जादू, देखकर लोग हुए मंत्रमुग्ध, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

CG Murder Case: बहन का अफेयर पड़ा भारी, भाई ने दोस्तों संग रची साजिश, प्रेमी को उतारा मौत के घाट

बहन का अफेयर पड़ा भारी (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

मुनाफे का सपना दिखाकर 8.45 करोड़ उड़ाए… महीनों बाद पश्चिम बंगाल से आरोपी गिरफ्तार, जानें कैसे रचा था पूरा षड्यंत्र

ठगी (प्रतीकात्मक फोटो )
जांजगीर चंपा

CG Accident: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से शिक्षक की मौत, परिजनों ने शव रखकर 5 घंटे किया चक्काजाम

CG Accident: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से शिक्षक की मौत, परिजनों ने शव रखकर 5 घंटे किया चक्काजाम
जांजगीर चंपा

Suicide Case: शादी के 10 माह बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, दो माह की थी गर्भवती… परिजनों ने लगाया यह आरोप

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जांजगीर चंपा

Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में हादसा! आकाश झूला टूटने से 6 घायल, संचालक पर FIR दर्ज

शिवरीनारायण मेले में हादसा (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.