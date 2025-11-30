Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में हादसा: DJ लोडेड माजदा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 10 लाख का नुकसान

Road Accident: पचरी राइस मिल के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन मौके पर ही पलट गया।

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Nov 30, 2025

Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा–पामगढ़ मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पचरी राइस मिल के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन मौके पर ही पलट गया। गनीमत रही कि घटना में चालक को गंभीर चोट नहीं आई और वह बाल-बाल बच गया।

हादसा पामगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार माजदा वाहन में DJ सिस्टम का पूरा सेटअप लोड था। इसमें दो जनरेटर, चार बेस, तीन पेटी सर्फ़ी लाइट, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल थे, जो टक्कर के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

डीजे संचालक सूरज कश्यप ने बताया कि हादसे में लगभग 10 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ है। वाहन चोरभट्टी से शिवनारायण में एक कार्यक्रम के लिए जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हो गई। सूचना मिलते ही पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का निरीक्षण किया।

Published on:

30 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / जांजगीर-चांपा में हादसा: DJ लोडेड माजदा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 10 लाख का नुकसान

