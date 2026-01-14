CG News: संविधान को थामे, बाबा साहेब को साथ लिए जेल से निकले MLA बालेश्वर साहू, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सहकारी बैंक से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद वे जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई के दौरान जेल परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया।

जेल से बाहर निकलते समय विधायक बालेश्वर साहू के हाथ में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और भारतीय संविधान की प्रति थी। वे संविधान की प्रति को लेकर कार में सवार हुए और “सत्यमेव जयते” कहते हुए समर्थकों का अभिवादन किया। इस मौके पर पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक जेल परिसर में मौजूद रहे और विधायक का स्वागत किया।

जेल से बाहर आने के बाद विधायक बालेश्वर साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में किसान राजकुमार शर्मा द्वारा उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। गौरतलब है कि इससे पहले सीजीएम कोर्ट ने किसान से धोखाधड़ी के मामले में विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। जमानत मिलने के बाद अब वे जेल से बाहर आ गए हैं।