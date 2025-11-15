CG News: धान खरीदी की हुई बोहनी, कलेक्टर ने किसान को माला पहनाकर किया शुभारंभ, देखें

ताजा खबरें
राज्य
बिहार चुनाव 2025
दिल्ली ब्लास्ट
मौसम
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
जांजगीर चंपा
•
Love Sonkar
Nov 15, 2025
CG News: सक्ती जिले में धान खरीदी की हुई बोहनी। कलेक्टर ने देवरघटा के किसान को माला पहनाकर किया खरीदी का शुभारंभ।
खबर शेयर करें:
संबंधित विषय:
cg news
शहर की खबरें:
रायपुर न्यूज़
अंबिकापुर न्यूज़
बिलासपुर न्यूज़
भिलाई न्यूज़
जगदलपुर न्यूज़
Published on:
15 Nov 2025 02:59 pm
बड़ी खबरें
छत्तीसगढ़
CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर…
कृषि विभाग में विवाद! महिला अधिकारी ने उपसंचालक पर लगाया शोषण और धमकी का आरोप
New Medical College: जिले को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा! 50 सीटों से होगी शुरुआत, जानें अपडेट
Cold wave in Chhattisgarh: ठंड का ‘अटैक’ शुरू… नवंबर में ही कांप उठा शहर, अलाव जलाने को मजबूर हुए लोग
CG Crime: बैग में पिस्टल लेकर पंहुचा छात्र, बदले की भावना में हिंसक हो रहे स्कूली बच्चे
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Women's World Cup 2025
PM Modi
Bihar Elections 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
This website follows the DNPA’s code of conduct
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
Privacy Policy
About Us
Code of Conduct
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.