CG News: धान खरीदी की हुई बोहनी, कलेक्टर ने किसान को माला पहनाकर किया शुभारंभ, देखें

CG News: कलेक्टर ने देवरघटा के किसान को माला पहनाकर किया खरीदी का शुभारंभ।

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Nov 15, 2025

CG News: सक्ती जिले में धान खरीदी की हुई बोहनी। कलेक्टर ने देवरघटा के किसान को माला पहनाकर किया खरीदी का शुभारंभ।

Published on:

15 Nov 2025 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / CG News: धान खरीदी की हुई बोहनी, कलेक्टर ने किसान को माला पहनाकर किया शुभारंभ, देखें

बड़ी खबरें

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर…

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

कृषि विभाग में विवाद! महिला अधिकारी ने उपसंचालक पर लगाया शोषण और धमकी का आरोप

कृषि उपसंचालक पर महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

New Medical College: जिले को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा! 50 सीटों से होगी शुरुआत, जानें अपडेट

जिले का नया मेडिकल कॉलेज (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Cold wave in Chhattisgarh: ठंड का ‘अटैक’ शुरू… नवंबर में ही कांप उठा शहर, अलाव जलाने को मजबूर हुए लोग

उत्तर से चली सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Crime: बैग में पिस्टल लेकर पंहुचा छात्र, बदले की भावना में हिंसक हो रहे स्कूली बच्चे

CG Crime:बैग में पिस्टल लेकर पंहुचा छात्र, बदले की भावना में हिंसक हो रहे स्कूली बच्चे
जांजगीर चंपा
