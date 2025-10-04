Video: शराब पीकर सोता रहा केबिन मास्टर, जगाने पर कहा- दशहरा है… 45 मिनट तक फाटक पर फंसे रहे यात्री

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के नैला रेलवे फाटक पर केबिन मास्टर शराब पीकर सो रहे थे, जिससे फाटक नहीं खुल पाया और करीब 45 मिनट तक यात्री फंसे रहे। लोगों ने फाटक खुद खोलकर केबिन मास्टर को जगाया, तो उन्होंने कहा कि दशहरा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है।

इस घटना की जानकारी रेलवे के जीएम को दी गई। इसके बाद आरपीएफ ने आधी रात को फाटक पर तैनात पोर्टर संतोष कुमार को कब्जे में लिया। संतोष कुमार रेलवे के गेट मेन 3 पर तैनात हैं। रेलवे के पीआरओ अम्बिकेश साहू ने बताया कि संतोष कुमार को आरपीएफ को हैंडओवर किया जा रहा है और रेल प्रशासन नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगा।