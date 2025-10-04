Patrika LogoSwitch to English

Video: शराब पीकर सोता रहा केबिन मास्टर, जगाने पर कहा- दशहरा है… 45 मिनट तक फाटक पर फंसे रहे यात्री

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के नैला रेलवे फाटक पर केबिन मास्टर शराब पीकर सो रहे थे, जिससे फाटक नहीं खुल पाया और करीब 45 मिनट तक यात्री फंसे रहे। लोगों ने फाटक खुद खोलकर केबिन मास्टर को जगाया, तो उन्होंने कहा कि दशहरा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो खूब वायरल [&hellip;]

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के नैला रेलवे फाटक पर केबिन मास्टर शराब पीकर सो रहे थे, जिससे फाटक नहीं खुल पाया और करीब 45 मिनट तक यात्री फंसे रहे। लोगों ने फाटक खुद खोलकर केबिन मास्टर को जगाया, तो उन्होंने कहा कि दशहरा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है।

इस घटना की जानकारी रेलवे के जीएम को दी गई। इसके बाद आरपीएफ ने आधी रात को फाटक पर तैनात पोर्टर संतोष कुमार को कब्जे में लिया। संतोष कुमार रेलवे के गेट मेन 3 पर तैनात हैं। रेलवे के पीआरओ अम्बिकेश साहू ने बताया कि संतोष कुमार को आरपीएफ को हैंडओवर किया जा रहा है और रेल प्रशासन नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगा।

Published on:

04 Oct 2025 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / Video: शराब पीकर सोता रहा केबिन मास्टर, जगाने पर कहा- दशहरा है… 45 मिनट तक फाटक पर फंसे रहे यात्री

Chhattisgarh

फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 43 लाख रुपए का गबन, जैजैपुर MLA समेत एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
जांजगीर चंपा

तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे बाबा की एनीकट में डूबने से मौत, दो दिन बाद मिला शव… पसरा मातम

मौत (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

DEO के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच होने से रुका वेतन…

DEO के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच होने से रुका वेतन...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त
जांजगीर चंपा

2500 गायों की भूख प्यास से हो चुकी मौत, कांग्रेस MLA ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना… जानें क्या कहा?

कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर दी पूरी जानकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
