स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्राओं को रंगाई-पुताई करवा रहे शिक्षक, VIDEO हुआ वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

Janjgir Champa News: पामगढ़ ब्लॉक के डोंगाकोहरौद स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि शिक्षक क्लास रूम में छात्रों के हाथों में रंग-पेंट और ब्रश थमाकर उन्हें दीवारों पर रंगाई-पुताई करवा रहे हैं।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शिक्षक छात्रों को निर्देशित कर रहे हैं और उन्हें रंग लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों ही सतर्क हो गए हैं। वहीं कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार न हो।

स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना को स्कूल प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं। कई अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल करना सही है, लेकिन उन्हें रंगाई-पुताई जैसी गतिविधियों में जबरदस्ती शामिल करना अनुचित है। शिक्षा विभाग ने भी मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और कहा है कि सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके हित को प्राथमिकता दी जाएगी।