CG News: लंबे समय बाद सुधरा ट्रैफिक सिग्नल, देखें वीडियो

ताजा खबरें
राज्य
धर्मेंद्र
दिल्ली ब्लास्ट
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
जांजगीर चंपा
•
Love Sonkar
Nov 25, 2025
CG News: जांजगीर में लंबे समय बाद शहर के चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल को सुधारा गया। जेब्रा क्रासिंग का भी निर्माण किया जा रहा है।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
रायपुर न्यूज़
अंबिकापुर न्यूज़
बिलासपुर न्यूज़
भिलाई न्यूज़
जगदलपुर न्यूज़
Published on:
25 Nov 2025 12:50 pm
बड़ी खबरें
छत्तीसगढ़
Gang Rape Case: महिला के साथ गैंगरेप… 3 आरोपियों को 25-25 साल का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना
बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप
गोलगप्पे के दीवानों, जरा संभलकर! इस जिले में एक साथ 34 लोग हुए बीमार, कई बच्चे भी शामिल… मचा हड़कंप
CGPSC Success Story: दो बार फेल, फिर भी नहीं हारी हिम्मत… CGPSC में चमके जांजगीर-चांपा के युवा, जानें कौन सी रैंक हासिल की?
Crime News: सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर-नकदी किया पार… पुलिस ने जनता से की ये अपील
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Women's World Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.