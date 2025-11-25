रायपुर में 7 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ऐलान, देखें वीडियो

CG News: रायपुर में 7 दिसंबर को होने वाली महापंचायत में शामिल होने का न्यौता लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत सोमवार को जांजगीर चांपा पहुंचे. शेखावत ने पीला चावल के साथ सर्व क्षत्रिय समाज को महापंचायत में पहुंचने का आमंत्रण दिया।

गुजरात से छत्तीसगढ़ पहुंचे डॉ राज शेखावत ने जांजगीर चांपा जिला के करणी सेना के पदाधिकारियों और क्षत्रिय समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनका जिस तरह स्वागत हो रहा है उससे वे अभिभूत है। लेकिन उन्होंने अपने आगमन के विषय को दुःखद बताया।