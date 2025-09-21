Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

Viral Video: इस नदी से निकला मगरमच्छ, देखकर लोगों में मचा हड़कंप… वन विभाग की टीम रख रही है निगरानी

Janjgir Champa News: जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को लीलागर नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह घटना ढाबाडीह-कोसिर एनीकट के पास की बताई जा रही है।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 21, 2025

Viral Video: जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को लीलागर नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह घटना ढाबाडीह-कोसिर एनीकट के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही गांव के सरपंच और कोटवार ने मामले की जानकारी राजस्व अधिकारी और पामगढ़ थाना पुलिस को दी। अधिकारियों ने तत्काल ग्रामीणों को नदी से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है।

वन विभाग और संबंधित अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र कोटमीसोनार इलाके से जुड़ा है, जहां आए दिन मगरमच्छ देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। फिलहाल नदी के आसपास के इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है और वन विभाग की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है।

जांजगीर चंपा
