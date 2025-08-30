SI Recruitment-2021 मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान !

एसआई भर्ती-2021 पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जजमेंट की प्रति अब आई है। विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का विचार ये है…..कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेकर अगला कदम उठाएंगे। और क्या कहा जोगाराम पटेल ने देखिए…video