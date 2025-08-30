Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

SI Recruitment-2021 मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान !

जोधपुर

Abhishek Chaturvedi

Aug 30, 2025

एसआई भर्ती-2021 पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जजमेंट की प्रति अब आई है। विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का विचार ये है…..कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेकर अगला कदम उठाएंगे। और क्या कहा जोगाराम पटेल ने देखिए…video

SI Recruitment-2021 मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान !

