SI Recruitment-2021 मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान !

एसआई भर्ती-2021 पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जजमेंट की प्रति अब आई है। विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का विचार ये है…..कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेकर अगला कदम उठाएंगे। और क्या कहा जोगाराम पटेल ने देखिए…video
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
रात 2.30 बजे चाकू लेकर ससुराल पहुंचा पति, पत्नी पर किया हमला, फिर हुआ कुछ ऐसा, दोनों पहुंच गए अस्पताल
SI भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, बोले- ‘कोर्ट ने रद्द नहीं किया, जांच कर RPSC को भेजेंगे’