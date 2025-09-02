Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, छिपा है संदेश

जोधपुर

Poonam Sharma

Sep 02, 2025

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) ने मंगलवार सुबह जोधपुर (Jodhpur) में ‘परिवार’ वाला बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा, ‘राजस्थान हम सबका परिवार है. मेरी यही कामना है कि राजस्थान में सभी लोग खुशहाल रहें. सभी मिलकर काम करें. राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेल-जोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है. अगर हम लड़ेगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो…’

