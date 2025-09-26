Patrika LogoSwitch to English

Sonam wangchuk arrest Laddakh से Rajasthan शिफ्ट, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया Jodhpur

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हुई थी.

जोधपुर

Nakul Devarshi

Sep 26, 2025

लद्दाख हिंसा मामले में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें राजस्थान के जोधपुर शिफ्ट कर दिया है

SONAM WANGCHUK अब जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद

sonam wangchuk
जोधपुर

लद्दाख हिंसा: 4 राज्यों की सीमा पारकर सोनम वांगचुक को लाया गया राजस्थान, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट

Sonam Wangchuck
जोधपुर

Rajasthan Crime: शादी के कुछ घंटे बाद ही साथियों संग भागी दुल्हन, लोगों ने पकड़कर पीटा; पुलिस को सौंपा

looteri-dulhan
जोधपुर

Rajasthan News: मिड-डे मील को लेकर मदन दिलावर ने बच्चों से पूछा ऐसा सवाल, शिक्षा विभाग में आ गया भूचाल

madan-dilawar-8
जोधपुर

जोधपुर से बड़ी खबर: 15 लाख घूस लेने के मामले में 2 अधिकारियों को 4 साल की जेल, ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा दोषमुक्त

Jodhpur
