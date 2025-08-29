Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG News: नदी पार करने ट्यूब ही बना सहारा… वायरल हुआ ग्रामीणों का Video

CG News: कांकेर जिले के हुरतराई गांव का वीडियो वायरल, ग्रामीणों ने पुल के अभाव में बुजुर्ग को ट्यूब के सहारे नदी पार कराया। नवाखाई त्योहार में जान जोखिम पर सफर।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

CG News: कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ ग्रामीण एक बुजुर्ग को ट्यूब के सहारे नदी पार कराते दिखाई दे रहे हैं। मामला कोयलीबेड़ा के हुरतराई गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण नवाखाई त्योहार मनाने जा रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र और कमजोरी को देखते हुए ग्रामीणों ने उसे ट्यूब पर बैठाया और फिर तैराकी व रस्सी के सहारे नदी पार कराया।

ग्रामीणों ने बताया कि पुल के अभाव में उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों और आवागमन के लिए इसी तरह जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ जाने से यह और भी खतरनाक हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, जिस वजह से वे अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह नदी पार करने को मजबूर हैं।

