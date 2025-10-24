Patrika LogoSwitch to English

करौली

राजस्थान के इस शहर में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान, मची अफरा-तफरी

हिण्डौनसिटी. शहर में सीलोतीपुरा के पास दिलसुख की टाल में स्थित एक फर्नीचर के गोदाम में गुरुवार देर शाम आग लग गई। इसमें उसमें रखा लाखों रुपए के फर्नीचर व गद्दे सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया।

करौली

Anil dattatrey

Oct 24, 2025

हिण्डौनसिटी.शहर में सीलोतीपुरा के पास दिलसुख की टाल में स्थित एक फर्नीचर के गोदाम में गुरुवार देर शाम आग लग गई। इसमें उसमें रखा लाखों रुपए के फर्नीचर व गद्दे सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी प्रचंड थी कि हिण्डौन नगर परिषद की दोनों दमकलों के हांफने से करौली से दमकल मंगवानी पड़ी। अग्निशमन दस्ते ने रात करीब 9.15 आग पर काबू पा लिया। अभी आग लगने कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि आतिशबाजी की चिंगारी गिरने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नगर परिषद के अग्निशमन दस्ता प्रभारी सोहन सिंह पोहिया ने बताया कि देर शाम करीब पौने सात बजे दिलसुख की टाल में स्थित उनके फर्नीचर के गोदाम की पहली मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। जिस पर दो दमकल वाहनों को मौके पर भेज आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। गोदाम के लकड़ी व फोम से बने फर्नीचर होने से आग प्रचंड होकर बेकाबू हो गई। दमकलों के रीतने से मौके पर चार टैंकर मंगवाकर पानी की आपूर्ति की गई। दो घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं होने पर करौली नगर परिषद से एक दमकल मंगवाई गई।
सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह मय पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का निर्देशन किया। मौके पर काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस को नियंत्रित करने में भी मशक्कत करनी पड़ी। इधर दिलसुख की टाल परिसर के फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से पास में सटे एक अन्य टाल संचालक व आस पास के बाशिंदे घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए।

Published on:

24 Oct 2025 11:52 am

करौली / राजस्थान के इस शहर में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान, मची अफरा-तफरी

