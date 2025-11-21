डीएसटी ने रात भर की निगरानी, सुबह खुलते ही घी के कारखाने पर मारा छापा

हिण्डौनसिटी. शहर के पुरानी आबादी क्षेत्र में एक घर में संचालित नकली घी बनाने के कारखाने पर गुरुवार सुबह पुलिस की जिला स्पेशल (डीएसटी) ने छापा मार बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी ने मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को बुलवा कर नमूने संकलन की कार्रवाई करवाई। बाद में मौके पर तैयार मिले बिना लेबल के टीम के 15 टिन अन्य सामग्री कारखाने को सीज कर दिया। डीएसटी की टीम ने रैकी कर कारखाने के पास रुक कर रात भर निगरानी की और सुबह संचालक के आते ही कार्रवाई को अंजाम दे दिया।

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार पुलिस की डीएसटी टीम को पीलूवाली मस्जिद के पास एक घर में नकली घी तैयार करने की सूचना मिली थी। इस पर डीएसटी के हैड कांस्टेबल देशराज सहित आकाश सोलंकी, धर्मवीर सिंह, अमीर सिंह, पालवेन्द्र सिंह, रवि सिंह और कुलदीप ने मौके पर पहुंच रैकी की। जिसमें एक घर के कमरे में घी बनाए जाने की पुष्टि हुई। इस पर डीएसटी टीम ने ऑन स्पॉट कार्रवाई के लिए रात भर निगरानी की। सुबह करीब नौ-साढ़े नौ बजे मौके कारखाना संचालक के पहुंचने पर छापा डाल दिया। इसमें कमरे में घी के15 टिन बिना लेबल, एक दर्जन से अधिक टिन रिफाइंड सोयाबीन तेल सहित अन्य सामग्री मिली। कार्रवाई की सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने एएसआई सूरज लाल व पुलिस जाप्ता को मौके पर भेजा। इस दौरान करौली से पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय सिंह ने सेंपलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों ने कमरे कैमिकल का प्रयोग कर घी तैयार कर कई वर्ष से बाजार में सप्लाई करने आशंका जताई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मिली 15 टिन घी व तेल के टिनों के विक्रय पर रोक लगा कर कमरे में संचालित कारखाने को सीज कर दिया। साथ ही नमूनों को जांच के लिए भरतपुर प्रयोगशाला को भेजा गया है।

इधर पुलिस ने मौके से डीएसटी द्वारा सुपुर्द किए जो जनों को प्रारंभिक पूछताछ के बाद जमानत दे दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

संकरी गली में किराए के कमरे में था कारखाना

पुलिस के अनुसार नकली घी तैयार करने का कारखाना पीलू वाली मस्जिद के पास कच्छवाया पाड़ा में संकरी गली में किराए के कमरे में संचालित था। मकान के दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों ने बताया कि घी वालों ने दो वर्ष से कमरा किराए पर लिया हुआ है। जबकि मकान मालिक अन्यत्र रहता है।