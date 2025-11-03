बिन बाप की बेटियों के चेहरे पर आई मुस्कान, शादी में सर्व समाज टीम ने कन्यादान में दिए उपहार

हिण्डौनसिटी. समीप के गांव धंधावली में सर्व समाज सहायता टीम ने दो बेटियों की शादी में कन्यादान में घरेलू उपयोग का सामान प्रदान कर मानवता की मिसाल पेश की। स्वर्गीय घनश्याम जाटव की बेटियों की शादी में टीम ने न केवल पूरा घरेलू सामान दिया, बल्कि स्नेह और सम्मान से उन्हें विदा कर समाज को सहयोग का संदेश दिया। पति की मौत के बाद पिंकी देवी मजदूरी कर घर चला रही हैं। जब टीम को उसकी दो बेटियों की 2 नवम्बर को होने वाली शादी की सूचना मिली, तो उन्होंने आगे आकर 125 से अधिक घरेलू वस्तुएं प्रदान कीं।

विवाह के दिन टीम के सदस्यों ने पिंकी देवी के घर पहुंच की बेटियों को शादी में उपहार में देने के लिए बेड, आलमारी, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, बक्सा, गद्दे, टेबल, कुर्सियां, प्रेस, चौकी, विलोनी मशीन, मिक्सी, सिलाई मशीन, गैस चूल्हा सहित घरेलू उपयोग के सामान प्रदान किए। इस अवसर पर विधायक अनीता जाटव, दलवीर चौधरी, विक्रम सिंह बाबूजी, दीपक जाटव, गौरव सिंघल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। जिन्होंने दोनों बेटियों को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। टीम सदस्य करतार सिंह चौधरी ने बताया कि यह चार वर्ष में 16वीं बेटी है, जिसकी शादी में सर्वसमाज सहायता टीम ने सहयोग किया।