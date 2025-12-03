हिण्डौन सरस दुग्ध प्लांट के पुन: संचालन की उम्मीद, डेयरी संघ में तैयार हो रही कार्ययोजना

हिण्डौनसिटी. सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के हिण्डौन डेयरी प्लांट के करीब डेढ़ वर्ष बाद पुन: शुरू होने की उम्मीद जगी है। लंबे समय से बंद पड़े सरस डेयरी प्लांट को फिर से चालू करने के लिए संघ ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत पहले 1 दिसम्बर से सवाईमाधोपुर प्लांट पर दुग्ध पैकिंग कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद हिण्डौन सिटी प्लांट को शुरू करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सरस डेयरी प्लांट फिर से शुरू हो जाएगा।

दरअसल राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आरसीरडीएफ) के सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मुख्यालय का सवाईमाधोपुर प्लांट काफी समय से बंद था। साथ ही हिण्डौनसिटी प्लांट भी डेढ़ वर्ष से ठप है। जबकि गंगापुरसिटी प्लांट कई वर्षों से संचालित नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाईमाधोपुर व करौली जिले के स्थानीय दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उपभोक्ताओं को सरस के स्थानीय संघ के दूध और अन्य उत्पाद नहीं मिल पा रहे थे। जिससे उन्हें गुणवत्ता और उचित मूल्य दोनों में कमी महसूस हो रही थी। सरस डेयरी के प्रबंध संचालक सुरेश कुमार सेन ने बताया कि वर्तमान में सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और हिण्डौन के प्लांट बंद हैं। इन्हें पुन: प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। इसकी शुरुआत संघ के मुख्यालय स्थित सवाईमाधोपुर प्लांट से की जा रही है।

दूध सहित अन्य उत्पाद होंगे पैक

डेयरी संघ सूत्रों के अनुसार सबसे पहले सवाईमाधोपुर प्लांट पर गोल्ड, टोण्ड, लाइट और डिटीएम पॉलीपैक दुग्ध के साथ-साथ छाछ, दही और पनीर की पैकिंग शुरू की जाएगी। इसके बाद हिण्डौन प्लांट को चालू करना प्रस्तावित है। यहां भी दूध के साथ अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्माण व पैकिंग होगी।

फिलहाल अन्य डेयरियों में खपा रहे दूध

हिण्डौन सरस प्लांट के बंद होने से करौली जिलेे के दुग्ध उत्पादक बाजार व दूसरी निजी और सहकारी डेयरियों में दूध बेच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार टोडाभीम क्षेत्र के पशुपालक दौसा जिले की बीएससी के जरिए जयपुर डेयरी में दूध की आपूर्ति दे रहे हैं। वहीं हिण्डौन क्षेत्र से वजीरपुर, सपोटरा कुडग़ांव से गंगापुर की निजी डेयरी में दूध बेच रहे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों क्षेत्र में पशुपालकों के यहां अधिक दुग्ध उत्पादन हो रहा है।

इनका कहना है

एक दिसम्बर से डेयरी संघ के सवाई माधोपुर प्लांट में दूध व अन्य दुग्ध उत्पादों की पैकिंग शुरू कर दी गई है। इसके बाद हिण्डौन सरस डेयरी प्लांट को चालू करने की तैयारी है। हिण्डौन में भी सवाई माधोपुर की भांति दूध व दुग्ध उत्पादों की पैकिंग होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सरस डेयरी के उत्पाद सहजता से मिल सकेंगे।

सुरेश कुमार सेन, प्रबंध संचालक

सवाई माधोपुर- करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सवाई माधोपुर।