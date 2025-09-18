जिले मेें गांवों का सफर होगा सुगम, 12 मार्गों पर चलेगी ग्रामीण बस सेवा

हिण्डौनसिटी. राजस्थान परिवहन निगम वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा का संचालन शुरू करेगा। दूरस्त ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लोक परिवहन सेवा के नाम से बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रोडवेज डिपो प्रबंधन जिले में 12 ग्रामीण रूटों का चयन का बस सेवा प्रारंभ कर करने की कवायद कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर रोडवेज के मानकों के अनुसार होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी एक-दो माह में गांवों की डग्गेमारी वाली की राहों पर ग्रामीण सेवा की बसें दौड़ती नजर आएगी।

दरअसल राज्य सरकार के परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 में प्रदेश के दूरस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लोक परिवहन सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। बजट घोषणा की पालना में मार्च माह में ग्रामीण बस सेवा चलाने प्रक्रिया प्रारंभ की थी। जिसके तहत निगम मुुख्यालय ने आगार वाइज तय किए मार्गों के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों से बस संचालन के लिए निविदा मांगी थी, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में रोडवेज ने नियमों में कुछ राहतें देकर एक बार फिर से सरकार की बजट घोषणा की पालना के लिए कवायद शुरू की है। इसके लिए हाल में राजस्थान रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) ज्योति चौहान ने आगारों के मुख्य प्रबंधक को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि जिले वर्ष 2011 में ग्रामीण बस सेवाएं चली थी, जो से 2016 में बंद हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में शामिल करने से इनके फिर से संचालन की उम्मीद जगी है। सेवा पखबाड़ा के तहत प्रदेश में चुनिंदा जिला में ग्रामीण परिवहन सेवा की 25 बसों की शुरुआत होगी। बाद में चरण बाइज करौली जिला के 12 मार्गों सहित राज्य में प्रस्तावित किए 362 मार्गों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा जाएगा।

यात्री सुविधाएं रोडवेज जैसी

ग्रामीण बस सेवा में बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों द्वारा होगा, लेकिन सरकारी नियंत्रण होने से यात्री सुविधाएं व परिचालन रोडवेज की भांति रहेगा। इन बसों में भी रोडवेज बसों के अनुरूप यात्रियों को नि:शुल्क व श्रेणीवार किराए में रियायती का भी प्रावधान है। रोडवेज सूत्रों के अनुसार बसों में दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिला आदि को कैटेगिरी के अनुसार किराया में छूट रहेगी।

ये मार्ग किए तय

रोडवेज डिपो प्रबंधन ने जिले में 12 ग्रामीण मार्ग तय किए हैं। इसमें हिण्डौन से महवा बाया टोडाभीम,श्रीमहावीरजी, हिण्डौन से गुढ़ाचंद्रजी बाया नागल शेरपुर, जटवाड़ा से मासलपुर बाया हिण्डौन, हिण्डौन से मोहनपुरा, कैमरी, चिरांवड़ा, भीलापाड़ा, हिण्डौन से कलसाड़ा बाया विजयपुरा, करौली से ओण्ड वाया लांगरा मंडरायल, करौली से ताली बाया गुरदह, करौली से नानपुर बाया करणपुर, करौली से नारायणपुर टटवाड़ा बाया कैलादेवी, करौली से गंगापुर बाया काशीपुरा कुडग़ांव तथा करौली से वजीरपुर बाया कीतरपुरा को शामिल किया गया है। इन मांर्गों पर बस संचालित होने से करीब करीब 100 गांवों के यात्री लाभांवित होंगे।

जिले मेें 2660 किमी चलेंगी बसें

रोडवेज सूत्रों के अनुसार चिह्नित किए 12 मार्गों पर करौली के जिले के गांवों सहित सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुरसिटी व वजीरपुर, भरतपुर जिले बयाना ब्लॉक के ग्रामीण भी लाभांवित हो सकेंगे। 12 मार्गों पर बसें कुल 54 परिचक्रमण करेंगी। जिससे में बसें एक दिन में करीब 2660 किमी संचालित होंगी।

इनका कहना है

राज्य सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा की पालना में ग्रामीण बस सेवाएं संचालित की जाएंगी। मुख्यालय से प्राप्त पत्र के तहत जिले में 12 मार्ग चिह्नित किए गए है। जिन पर पीपीपी मोड पर बसें संचालित की जाएंगी। हालांकि जिले में अभी किसी बस ऑपरेटर ने टेंडर नहीं दिया है। टेण्डर आने पर संबंधित मार्ग के लिए परिमिट जारी कराया जाएगा।

अशोक कुमार शर्मा, मुख्य प्रबंधक रोडवेज डिपो, हिण्डौन