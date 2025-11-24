जन्मदिन सेलिब्रेशन का इस शहर में है अनूठा चलन, लोग रक्तदान करके बचाते हैं दूसरों का जीवन

हिण्डौनसिटी. बम्पर सावों के दौर में भी रविवार को जिला चिकित्सालय में लगे भारत विकास परिषद के 59 वे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों खूब उत्साह दिखाया। शिविर में चंद घंटे में 39 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में करौली व जयपुरिया अस्पताल ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्र्रहण किया।
उद्यमी अमित मसान के सहयोग के लगे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का पुलिस उपाधीक्षक मुनेश मीणा, पीएमओ डॉ. पुष्पेन्द्र गुप्ता, शाखा अध्यक्ष उपेन्द्र गुप्ता ने मां भारती व स्वामी विवेकानंद के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर राष्ट्रगीत के साथ शुभारंभ किया। डीएसपी ने कहा कि शहर में जन्मोत्सव हो या कोई शुभ अवसर अथवा परिजन की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाने की अनूठा चलन है। जो दूसरे के जीवन बचाने के पुनीत कार्य का माध्यम है। इसके लिए परिषद की जागरूकता का कार्य अनुकरणीय है और रक्तदाता भी साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने रक्तदान के लिए कलेण्डर बनाया हुआ है। शाखा सचिव दीनदयाल सिंघल ने बताया कि शिविर में परिषद के प्रांतीय संरक्षक निरंजन शर्मा, गतिविधि संयोजक देवेन्द्र शर्मा, शाखा समन्वयक सुबोध जैन, डॉ. सुरेश गर्ग, डॉ. आशीष शर्मा, मुकेश जैन, अशोक गर्ग, नरेश रामपुरा, लक्ष्मण गोयल, पवन ऐरन, मोना ऐरन, सत्यप्रकाश जिंदल, राजेन्द्र गुप्ता, ओमप्रकाश गुप्ता, वंदना शर्मा, बजरंग गोयल, वीरेन्द्र जैन, राकेश गुप्ता, यादराम महावर, कमलेश शर्मा, डॉ. लक्ष्मी अग्रवाल, डॉ. हेमलता गुप्ता, डॉ. रेखा गुप्ता, पूजा सिंघल, मंजू गुप्ता, मोना मित्तल, अनुष्का शर्मा, रचना गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
दो दम्पती सहित 8 महिलाओं बनी रक्तदाता
शिविर में दो दम्पतियों सहित 8 महिलाओं ने रक्तदान किया। वहीं 11 जनों ने पहली वार रक्तदान किया। अमित मसान ने बताया कि उनने पुत्र के जन्मोत्सव पर परिषद सदस्य उमेश शर्मा उनकी पत्नी राधाकिशोरी शर्मा, हुकम सिंह गुर्जर ने पत्नी पार्षद राजो देवी गुर्जर के साथ रक्तदान किया। डॉ. सौम्या गोयल सहित 11 जनों ने पहली बार रक्तदान किया।
