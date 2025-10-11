CG News: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खतरे भरा वीडियो, नदी पार करते नजर आए ग्रामीण और बच्चे

CG News: लगातार बारिश होने के चलते कवर्धा जिले में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों झमाझम बारिश से नदी-नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, और स्कूली बच्चे भी नदी पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुल या रपटा निर्माण की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। बता दें कि यह पूरा मामला लोहारा ब्लॉक के बड़ौदा खुर्द गांव का बताया जा रहा है।
CG News: स्कूली बच्चे और ग्रामीणों के नदी पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही समस्या दोहराई जाती है। अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता।
बड़ी खबरेंView All
Chhattisgarh