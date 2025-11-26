अनियंत्रित होकर ट्रक भवन में घुसा, हादसे को देख PCC चीफ दीपक बैज ने रोका काफिला, फिर… देखें Video

CG News: रायपुर-जबलपुर एनएच-30 पर उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया जब सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे स्थित ड्राइवर संघ कार्यालय में जा घुसा। घटना कवर्धा थाना क्षेत्र के छिरहा गांव के पास हुई। हादसे के समय कार्यालय के अंदर कई लोग मौजूद थे, लेकिन सभी बाल-बाल बच गए, जबकि ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चालक घंटों तक अंदर फंसा रहा।
जानकारी के मुताबिक, ट्रक मध्यप्रदेश से रायपुर की ओर सीमेंट लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक चालक को झपकी आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर कार्यालय में घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इसी बीच, कवर्धा जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी घटनास्थल पर रुक गए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कार्य में सहयोग किया। उन्होंने खुद फंसे हुए चालक को निकालने में मदद की। गंभीर रूप से घायल चालक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बड़ी खबरेंView All
कवर्धा
छत्तीसगढ़